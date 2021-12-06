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В Санкт-Петербурге загорелась квартира в многоэтажном доме

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В Санкт-Петербурге в понедельник, 6 декабря, загорелась квартира на проспекте Маршала Бдюхера. Об этом сообщает телеканал 78 в своем Telegram-канале.

По информации источника канала, в квартире на 12 этаже по адресу проспект Маршала Блюхера 7/2 произошел взрыв.

По предварительным данным, возгорание в помещении стало следствием взрыва бытового газа.

Информация о пострадавших уточняется.

27 ноября в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в украинском городе Новая Одесса (Николаевская область) погиб один человек, еще один доставлен в больницу с травмой. В квартире на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Были разрушены четыре квартиры — две на четвертом и две на пятом этажах.

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