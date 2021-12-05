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Прокуратура начала проверку по факту обрушения здания в городе Ак-Довураке

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В Туве в городе Ак-Довураке обрушилось здание бывшего комбината. ЧП произошло во время работ по демонтажу. Под завалами оказались двое рабочих, сообщает телеканал «Известия». Одного человека извлекли без признаков жизни. Спасатели пытаются добраться до второго мужчины. Пострадавший жив, из-под завалов слышны крики. По факту обрушения прокуратура инициировала проверку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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