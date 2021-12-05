Число жертв извержения вулкана Семеру выросло до 13 человек

До 13 выросло число погибших при извержении вулкана в Индонезии. Ранее 10 человек эвакуировали из-под завалов, передает телеканал «Известия». Люди были заблокированы в результате извержения вулкана. Семеру активизировался в субботу. Минимум один человек погиб, более 40 пострадали. Людей, живущих у подножия, местные власти призвали эвакуироваться. В этом году Семеру просыпается уже второй раз. Ранее вулкан извергался в январе 2021 года.

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