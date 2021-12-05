Apple подала в суд на ФАС РФ

Корпорация Apple подала иск в суд против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Американская корпорация хочет таким образом оспорить предупреждение ФАС, по которому Apple обязана информировать покупателей магазина App Store об альтернативных способах оплаты. Карточка дела появилась на сайте Арбитражного суда Москвы в среду, 1 декабря.

ФАС возбудила дело против Apple 27 октября. Если Apple признают нарушителем закона о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке, отмечал регулятор.