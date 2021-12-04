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Зампостпреда РФ при ООН сравнил Тихановскую с героем анекдота

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Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую сравнили с героем анекдота Неуловимым Джо. Такое сопоставление озвучил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в субботу, 4 декабря.

«Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен», — написал Полянский в Telegram-канале «ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка».

Таким образом он прокомментировал включение изданием Financial Times Тихановской в топ-25 самых влиятельных женщин 2021 года.

17 ноября депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что содержание лидера белорусской оппозиции Тихановской обходится Литве, в которой она скрывается, в €400 тыс. в год. По его словам, она «год живет в Литве, ест за наши деньги, имеет защиту за наши деньги, мы за всё платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа». Он назвал это позором и унижением для Литвы.

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