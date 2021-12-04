В центре Кабула был подорван автомобиль новых властей Афганистана

Целью взрыва в Кабуле был губернатор провинции Панджшер. В центре подорван автомобиль новых властей Афганистана. Сработала прикрепленная к машине магнитная мина, передает телеканал «Известия». Во время происшествия никто не пострадал. Сам губернатор сейчас находится в безопасности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.