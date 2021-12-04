В РПЦ выступили за запрет охоты как развлечения

В Русской православной церкви (РПЦ) считают охоту пережитком прошлого и выступают за ее запрет. Об этом 4 декабря заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Охота в качестве развлечения — я думаю, что это пережиток прошлого. Я думаю, что нам надо от этого отказываться. Чем скорее мы от этого откажемся, тем лучше», — сказал он.

Митрополит Иларион подчеркнул, что относится к охоте отрицательно и считает, что она допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных. Однако «для этого существуют специалисты — егеря».

Он также отметил, что охота чревата и человеческими жертвами: когда зверя берут в кольцо, охотники находятся друг против друга и могут случайно застрелить товарища.

«...бывают случаи, когда люди убивают собственных родственников. Я знаю случай, когда человек сына своего убил на охоте, потому что принял его за животное, поэтому это то развлечение, которое опасно, которое совершенно не нужно и которое следовало бы запретить», — заключил митрополит Иларион.

В июне в Приморье вынесли приговор жителю Лазовского района, который по неосторожности убил двух человек во время охоты. Мужчине назначили наказание условно, прокуратура планировала обжаловать решение.