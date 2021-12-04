Потерю Крыма объяснили сильным желанием Украины вступить в ЕС

Украина в 2014 году потеряла Крым из-за большого желания вступить в Евросоюз (ЕС). Такое мнение высказала научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая в пятницу, 3 декабря.

«Крым вернулся в состав России из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — написала она в статье для журнала National Interest.

По ее словам, очерченная Россией «красная линия» семь лет назад не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.

«Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль», — заявила Снеговая и добавила, что со временем «аппетиты Кремля будут расти».

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.