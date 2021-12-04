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Очевидцы рассказали о пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

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Жильцы дома на Вешняковской улице в Москве, в котором в субботу, 4 декабря, произошел пожар, поделились с РЕН ТВ подробностями ЧП.

Один из них, Сайхан, предположил, что возгорание, скорее всего, началось после взрыва плиты в квартире. Оказавшись рядом с загоревшейся квартирой, он бросился на помощь.

«Какие-то вопли слышал. Подбежал, она уже спускаться не могла, надышалась дымом. Я уже сам задыхался. Я разбил окно в подъезде, подышали, и я обратно пошел. Вытащили ее. Там еще женщина бежала с ребенком в руках», — рассказал он.

Другой мужчина отметил, что его разбудили крики людей, которые просили помощи. По его словам, он проснулся, посмотрел в окно и вызывал пожарных.

«Хлопка я не слышал. Я проснулся от криков «Помогите, помогите». Потом они сказали: «Мы горим, выйти не можем, вызывайте пожарных». Пока вызывал пожарных, пламя моментально разгоралось. Люди говорят, что был хлопок», — пояснил житель дома.

Дом на юго-востоке столицы загорелся ночью 4 декабря. Очевидцы сообщали о двух возможных погибших и одном пострадавшем. До этого поступили данные о том, что несколько человек оказались заблокированы в горящем жилом доме.

Пожар был полностью ликвидирован в 4:15. В настоящее время информация по площади и пострадавшим уточняется.

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