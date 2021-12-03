Две женщины погибли в аварии на Октябрьском мосту в Липецке

Стали известны подробности ДТП на Октябрьском мосту в Липецке. Днем в пятницу, 3 декабря, там столкнулись ВАЗ -2114 и Kia.

Как видно на размещенном в социальных сетях видео с регистратора автомобиля, который следовал сразу за машиной, попавшей в аварию, водитель «четырнадцатой» двигалась по левой полосе и внезапно решила свернуть на правую, возможно, избегая столкновения с впереди идущим автомобилем, передает Lipetskmedia. В результате машина попала в неконтролируемый занос и выехала на полосу встречного движения.

От удара ВАЗ перевернулся на крышу, а Kia отбросило к трамвайным путям. На месте аварии погибла 56-летняя пассажирка «ВАЗа». 21-летняя женщина-водителя «четырнадцатой» получила травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, она скончалась. Еще одна 32-летняя женщина находится в больнице. Все они были членами одной семьи.