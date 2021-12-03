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Новый 3D-кинозал и модельную библиотеку открыли в одном из районов Алтая

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В доме культуры села Веселоярск Рубцовского района Алтайского края открыли 3D-кинозал и модельную библиотеку. Церемония состоялась 3 декабря при участии министра культуры края Елены Безруковой.

Как сообщает региональное минкультуры, стоимость оборудования для кинозала составила 5 млн рублей. Средства выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

На втором этаже ДК обустроена современная библиотека. Из местного бюджета на капремонт помещений направили более 1 млн рублей. Еще 2,6 млн выделили из бюджета региона на переоснащение.

Библиотечный фонд пополнился на 1,5 экземпляров. Также было приобретено мультимедийное оборудование, компьютерная техника и программное обеспечение.

По данным altapress.ru, 1 декабря современный 3D-кинозал также открыли в селе Алтайском Алтайского района. Стоимость реализации проекта составила 5 млн рублей, их выделили из федерального бюджета. Первые сеансы прошли 2 декабря.

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