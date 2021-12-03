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В Петербурге умер писатель-фантаст Андрей Измайлов

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В Санкт-Петербурге 3 декабря ушел из жизни писатель-фантаст, журналист Андрей Измайлов. Ему было 68 лет.

О его смерти сообщил политик Борис Вишневский на своей странице соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что Измайлов умер на следующий день после смерти фантаста Андрея Балабухи.

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера (2 декабря. — Ред.) ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов. Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого», — сообщил Борис Вишневский.

Измайлов родился в Баку 5 июня 1953 году. Работал гидрологом на научно-исследовательских судах на Каспийском море. В 1974 году начал работать дезактиваторщиком на ЛАЭС и переехал в Сосновый Бор. В 1981 году он закончил факультет журналистики ЛГУ.

С 1979 года писатель был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Широкую известность он получил в конце 1980-х годов как автор интеллектуальных триллеров.

Благодаря трилогии «Русский транзит» он был признан основоположником современного российского триллера.

Некоторые романы писателя были экранизированы, в их числе «Жмурки» и «Бой с тенью».

Кроме них, он написал и документальную книгу «Референт: Всё, что вы хотели узнать о писателях, но боялись спросить».

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