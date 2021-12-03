В рижском аэропорту самолет съехал с маневровой дорожки

Пассажиры и экипаж самолета не пострадали в результате ЧП в рижском аэропорту. Людей эвакуировали, авиалайнер доставили в ангар для проверки. Ранее самолет съехал с маневровой дорожки, передает телеканал «Известия». Причиной могла стать плохая видимость во время снегопада. Рейс прибыл в столицу Латвии из Стокгольма. Сообщается, что на борту был глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

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