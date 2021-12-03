В Томске решили отказаться от асфальта при благоустройстве парка «Звездный»

Власти Томска одобрили концепцию благоустройства парка «Звездный», в которой решено отказаться от асфальта, бетона и плитки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В концепцию обновления территории вошли предложения горожан и Центра развития городской среды. В парке планируется проложить дорожки с разделением потоков для велосипедистов, пенсионеров, бегунов, родителей с детьми, а также установить освещение и сооружения для временного отдыха.

«Горожане предлагают развивать его (парк) в качестве экологичной, природной зоны отдыха, сохраняющей естественность существующей среды», — рассказали в администрации, подчеркнув, что асфальт, бетон и плитка при благоустройстве использоваться не будут.

По данным РИА «Томск», концепция может быть реализована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы стартуют не раньше 2023 года.