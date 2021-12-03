Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют усиление ветра и снегопад на территории Иркутской области. Ухудшение погодных условий возможно в ближайшие сутки.

По данным синоптиков, 4 декабря ветер усилится до 17–22 м/с. При выпадении мокрого снега на дорогах образуется снежный накат и гололедица. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Температура воздуха в ночные часы будет около 0 градусов, при прояснениях возможно похолодание до –10…–15 градусов. В южных, центральных, северо-восточных и верхнеленских районах вероятны заморозки до –23 градусов. В дневные часы температура воздуха поднимется до –3…+2 градусов.

Сведения о неблагоприятном прогнозе переданы в территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти и руководству муниципалитетов. Водителей просят соблюдать особую осторожность, не превышать скорость и избегать резких маневров.