Беспорядки на Соломоновых Островах нанесли ущерб экономике на $66 млн

Экономика Соломоновых Островов потеряла $66 млн. Ущерб бюджету принесли беспорядки в столице. Из-за произошедшего страна ожидает снижения темпов экономического роста в 2021 году на 0,6%, передает телеканал «Известия». Во время беспорядков в Хониаре сожжено и разграблено 63 здания. Более 50% ущерба пришло на розничную и оптовую торговлю. Стоимость уничтоженных или украденных товаров составила $28,2 млн. Напомним, антиправительственные акции протеста начались 24 ноября. Сначала демонстранты попытались взять штурмом здание парламента, затем протестующие вышли на улицы города.

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