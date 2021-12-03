В Якутии 10 человек попали в больницу после отравления угарным газом
В Якутии 10 человек отравились угарным газом, среди них есть дети, сообщает телеканал «Известия». Пострадавших доставили в больницу, угрозы для жизни нет, сообщают следователи.
«Хозяин одного из частных домов села Булус для поддержания тепла внутри дома, работоспособности газового котла и циркуляции отопления запустил электростанцию и генератор, работающие на бензине и установленные в гараже, совмещенном с домом. В это время в доме находились четверо взрослых и шестеро детей в возрасте от двух до 10 лет», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Якутии Надежда Дворецкая.
На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета.
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