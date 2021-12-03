Производство пищевых продуктов выросло в Рязанской области

В Рязанской области на 4,2% выросло производство пищевых продуктов. Об этом сообщает региональное правительство.

С января по ноябрь 2021 года рязанские предприятия произвели и реализовали продуктов на сумму, превышающую 47 млрд рублей. Индекс промышленного производства пищевых продуктов — 104,2%.

С начала года больше всего в области выросли объемы производства мяса, в 1,5 раза. Выпуск мясных полуфабрикатов также увеличился, на 28%. Колбасных изделий — на 1,9%. В группе молочных продуктов рост отмечен в производстве сметаны (+32%), творога (+9,3%), кисломолочных продуктов (+8,3%).

Результаты работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности прокомментировал губернатор Николай Любимов.

По его словам, которые приводит РИА «7 новостей», уверенный рост пищевого производства в регионе — это значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности и Рязанской области, и страны в целом. Местный агропром показал, что даже в сложных условиях может наращивать выпуск, а значит и увеличивать количество рабочих мест, и обеспечивать жителей свежими продуктами.

С 6 октября в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, промышленности и госслужащих. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса.