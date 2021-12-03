Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Загруженные на «Госуслуги» сертификаты о COVID-19 переоформят на год
Мир
Москалькова призвала правозащитников изучить попрание прав русскоязычных в США
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
В России за сутки выявили 32 930 новых случаев COVID-19
Экономика
В Минэке назвали причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации
Общество
Бизнес призвал ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации
Мир
Лукашенко поручил кабмину предпринять меры сглаживания эффекта санкций
Мир
Токио удалось сэкономить на Олимпиаде без зрителей почти $1,3 млрд
Наука
Рогозин назвал срок испытательного запуска легкой версии «Ангары»

Производство пищевых продуктов выросло в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области на 4,2% выросло производство пищевых продуктов. Об этом сообщает региональное правительство.

С января по ноябрь 2021 года рязанские предприятия произвели и реализовали продуктов на сумму, превышающую 47 млрд рублей. Индекс промышленного производства пищевых продуктов — 104,2%.

С начала года больше всего в области выросли объемы производства мяса, в 1,5 раза. Выпуск мясных полуфабрикатов также увеличился, на 28%. Колбасных изделий — на 1,9%. В группе молочных продуктов рост отмечен в производстве сметаны (+32%), творога (+9,3%), кисломолочных продуктов (+8,3%).

Результаты работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности прокомментировал губернатор Николай Любимов.

По его словам, которые приводит РИА «7 новостей», уверенный рост пищевого производства в регионе — это значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности и Рязанской области, и страны в целом. Местный агропром показал, что даже в сложных условиях может наращивать выпуск, а значит и увеличивать количество рабочих мест, и обеспечивать жителей свежими продуктами.

С 6 октября в Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для работников торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ, промышленности и госслужащих. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021