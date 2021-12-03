В магаданской бухте Нагаева во время шторма затонуло рыболовное судно

В Магадане во время шторма затонуло рыболовное судно, об этом сообщили местные власти. По предварительной версии, сейнер был плохо закреплен, сообщает телеканал «Известия». По закону поднимать судно владелец должен самостоятельно. Ранее в регионе прошел сильный снегопад. Скорость ветра местами достигала 40 м/с. Сегодня погода улучшилась, но на море шторм.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.