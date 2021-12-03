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Спасатели установили местоположение 14 погибших в шахте «Листвяжной»

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В шахте «Листвяжной» установили местоположение 14 погибших — 12 шахтеров и двух горноспасателей. Поиски тел еще 15 горняков продолжаются. По информации МЧС, за прошедшие сутки на поверхность удалось поднять тела 11 шахтеров. Как сообщалось ранее, на «Листвяжной» возобновили поисковые работы. Горноспасатели проводят разведку необследованных участков. Газовая обстановка в шахте стабилизировалась, сообщает телеканал «Известия». Специалисты берут пробы воздуха. По данным Ростехнадзора, причиной ЧП на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана в подготовительном забое. По факту гибели людей возбуждено два уголовных дела, арестованы пять человек — это директор шахты, его зам, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших инспекцию на предприятии. Подозреваемых винят в халатности и несоблюдении правил ТБ. Всего же в ходе проверок на шахтах Кузбасса выявлено более 600 нарушений. Напомним, что проверки проводятся по поручению Генпрокуратуры РФ.

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