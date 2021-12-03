Умер писатель-фантаст Андрей Балабуха

Петербургский писатель-фантаст и переводчик Андрей Балабуха скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, его коллега Тимур Максютов.

По его словам, Балабуха болел и проходил лечение. Писателя перевели в палату, однако требовались денежные средства на оплату услуг сиделки.

«Умер Андрей Дмитриевич Балабуха. Немного не дожил до семидесяти пяти. Светлая память», — написал Максютов в Facebook.

Дата и место прощания с переводчиком станут известны позднее.

Работы Балабухи выходят в печать с 1966 года. Спустя 26 лет писатель стал лауреатом приза имени И. Ефремова за общий вклад в отечественную фантастику, а в 1993 году был удостоен литературной премии им. Беляева. В 2006-м он получил Беляевскую премию за научно-художественную книгу «Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было».