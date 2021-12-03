Вывоз оборудования из офиса компании «КриоРус» оказался законным

Вывоз замороженных тел из хранилища «КриоРус» признан законным. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил представитель правоохранительных органов, прибывший к зданию компании, сообщает РЕН ТВ.

В разговоре с собравшимися людьми, недовольными возможным перемещением тел, полицейский отметил, что подобное решение не является кражей. Он также уточнил, что тела не принадлежат родственникам покойных, и напомнил об ответственности за противодействие решению полиции.

После небольшой словесной перепалки страж порядка разрешил директору компании Валерии Удаловой вывезти оборудование из хранилища. Сама Удалова отметила в беседе с «Известиями», что не собиралась вывозить тела.

Конфликт между Удаловой и ее бывшим мужем Данилой Медведевым начался в сентябре. После развода они не поделили совместно нажитое имущество, а точнее дьюары — специальные сосуды с законсервированными в них криопациентами. Чтобы забрать якобы свою долю, являющаяся генеральным директором компании Удалова наняла рабочих, технику и 8 сентября вскрыла замки и попыталась вывезти сосуды.

На следующий день она заявила, что не вывозила никакие тела, а забирала дьюары, которые принадлежат ее компании, а обвинения в попытке незаконно вывезти контейнеры «КриоРус» с замороженными телами — это клевета с целью захвата оборудования, инициированная бывшим соучредителем организации Медведевым. Она уточнила: у компании «КриоРус» был договор на аренду участка для оборудования, расположенного в районе Сергиева Посада. Однако потом руководство компании решило перевезти контейнеры в другое отделение в Твери. По ее словам, Медведев написал ложное заявление в полицию о краже оборудования. Кроме того, он предоставил поддельные документы, подтверждающие его право на эксплуатацию контейнеров, а именно — приобретение сосудов у сторонней компании.