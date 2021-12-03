Курц и министр финансов Австрии объявили о решении уйти в отставку

Министр финансов Австрии Гернот Блюмель заявил об отставке. Решение он принял на фоне ухода Себастьяна Курца из политики, сообщает телеканал «Известия». Глава минфина был ближайшим соратником Себастьяна Курца. Ранее новый канцлер Австрии тоже заявил о желании уйти в отставку. Александр Шалленберг занял пост 11 октября, до этого он возглавлял МИД страны. По словам Блюмеля, прекратить полномочия вынуждают решения Себастьяна Курца: бывший канцлер Австрии заявил, что полностью уходит из политики. Себастьян Курц покидает пост председателя Австрийской народной партии. Как сообщили СМИ, решение экс-главы кабмина связано с рождением сына. Курц признался: появление на свет ребенка стало особенным чудом и радостью в его жизни. Политик отметил, что за 10 лет работы на разных должностях многому научился и благодарен за это время. В пятницу Курц соберет встречу президиума партии и передаст свои полномочия ее председателя.

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