Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Загруженные на «Госуслуги» сертификаты о COVID-19 переоформят на год
Мир
Москалькова призвала правозащитников изучить попрание прав русскоязычных в США
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
В России за сутки выявили 32 930 новых случаев COVID-19
Экономика
В Минэке назвали причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации
Общество
Бизнес призвал ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации
Мир
Лукашенко поручил кабмину предпринять меры сглаживания эффекта санкций
Мир
Токио удалось сэкономить на Олимпиаде без зрителей почти $1,3 млрд
Наука
Рогозин назвал срок испытательного запуска легкой версии «Ангары»

Курц и министр финансов Австрии объявили о решении уйти в отставку

0
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов Австрии Гернот Блюмель заявил об отставке. Решение он принял на фоне ухода Себастьяна Курца из политики, сообщает телеканал «Известия». Глава минфина был ближайшим соратником Себастьяна Курца. Ранее новый канцлер Австрии тоже заявил о желании уйти в отставку. Александр Шалленберг занял пост 11 октября, до этого он возглавлял МИД страны. По словам Блюмеля, прекратить полномочия вынуждают решения Себастьяна Курца: бывший канцлер Австрии заявил, что полностью уходит из политики. Себастьян Курц покидает пост председателя Австрийской народной партии. Как сообщили СМИ, решение экс-главы кабмина связано с рождением сына. Курц признался: появление на свет ребенка стало особенным чудом и радостью в его жизни. Политик отметил, что за 10 лет работы на разных должностях многому научился и благодарен за это время. В пятницу Курц соберет встречу президиума партии и передаст свои полномочия ее председателя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021