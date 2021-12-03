Самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту потерпел крушение

Самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны страны на борту рухнул в береговой зоне. Об этом сообщили Вооруженные силы страны в четверг, 2 декабря.

«Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя», — говорится в сообщении на странице оборонного ведомства в Twitter.

Уточняется, что самолет выполнял задание в прибрежной зоне.

19 ноября один пилот погиб, двое получили ранения после столкновения двух военных самолетов на взлетно-посадочной полосе военно-воздушной базы Лафлин в США. Один пилот в критическом состоянии был доставлен в армейский медцентр в Сан-Антонио, второй был осмотрен медиками в Дель Рио и отпущен, так как госпитализация ему не потребовалась.