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Самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту потерпел крушение
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Самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту потерпел крушение

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Самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны страны на борту рухнул в береговой зоне. Об этом сообщили Вооруженные силы страны в четверг, 2 декабря.

«Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя», — говорится в сообщении на странице оборонного ведомства в Twitter.

Уточняется, что самолет выполнял задание в прибрежной зоне.

19 ноября один пилот погиб, двое получили ранения после столкновения двух военных самолетов на взлетно-посадочной полосе военно-воздушной базы Лафлин в США. Один пилот в критическом состоянии был доставлен в армейский медцентр в Сан-Антонио, второй был осмотрен медиками в Дель Рио и отпущен, так как госпитализация ему не потребовалась.

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