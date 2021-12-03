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Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию Битвы за Москву

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Минобороны России запустило историко-познавательный проект к 80-летию Битвы за Москву. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии, сообщает телеканал «Известия». Мультимедийный раздел составлен по рассекреченным документам. Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) обнародовал сведения о массовых случаях героизма бойцов и командиров, о создании инженерных укреплений вокруг столицы. Также раскрыты документы с докладами Жукова Сталину в ноябре 1941 года, которые находились под грифом «секретно». Детализация проработки была десятилетиями скрыта от глаз. Красная армия всеми способами усложняла снабжение немецкой армии. В своих донесениях командующий западным фронтом подробно описывает, как в деревнях и селах под Москвой создавали оборонительные рубежи. Для того, чтобы остановить фашистов, устанавливали линии из противотанковых «ежей», минировали мосты и дороги, создавали искусственные водные преграды, в ряде мест меняли ландшафт. Командование уделило отдельное внимание борьбе с вражеской авиацией. Территорию к востоку от Москвы делали максимально непригодной для посадки самолетов. Отмечается также, что ход кровавой Битвы под Москвой показан с обеих сторон. Доступны документы немецкого командования с переводом на русский язык. В материалах представлены планы Третьего рейха по окружению и захвату Москвы. Бои 5 и 6 декабря завершились грандиозным успехом Красной армии. Армию оккупантов отбросили от Москвы более чем на 100 км.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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