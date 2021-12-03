И. о. премьера Чехии Бабиш раскрыл подробности покушения на него

И.о. премьера Чехии Андрей Бабиш рассказал о предотвращении покушения. Мужчина с ножом и пистолетом пришел в дом правительства, сообщает телеканал «Известия». Однако охрана обезвредила преступника. В адрес политика и его семьи уже поступали угрозы физической расправы. По мнению самого Бабиша, попытка убийства связана с ужесточением в стране ограничений в связи с коронавирусом. Так, например, в Чехии на 30 дней продлили режим чрезвычайной ситуации. В последнее время страна вышла в лидеры по числу новых заражений среди стран Евросоюза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.