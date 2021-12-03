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Астропсихолог рассказал об особом пути рожденных в «коридоре затмений»

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Коридор затмений (период с 19 ноября по 4 декабря) оказывает мощное влияние на судьбу родившегося в это время человека. Об этом рассказал астропсихолог Иван Буркот.

По его словам, этим людям не удастся изменить «предначертанное», а любые отступления будут болезненны.

«Если человек рожден в полное солнечное или лунное затмение, а также за два дня до и после него, то его судьба почти полностью предопределена свыше. Если такой человек будет пытаться повернуть свою судьбу в другое русло, то будет возвращаться в исходную точку, не понимая, почему это происходит, почему другим что-то можно, а ему нельзя», — слова астропсихолога передал «Пятый канал» в среду, 1 декабря.

Буркот полагает, что коридор затмений наделяет человека особой миссией, отчего тот может сторониться сверстников, будет часто попадать в экстремальные ситуации, и его жизненный путь будет полон испытаний.

22 августа астрологи представили рейтинг пяти знаков зодиака, влюбляющихся и привлекающих к себе внимание противоположного пола чаще других. Так, список самых любвеобильных знаков возглавил Скорпион — он влюбляется особенно часто и располагает к себе обаянием.

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