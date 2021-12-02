Прямой эфир
Мир
Минздрав продлил действие ковид-сертификатов до года
Мир
США не нашли причин для усиления безопасности из-за «Омикрон»-штамма
Общество
Шесть тел погибших подняли из «Литсвяжной»
Мир
В МИДе Белоруссии пообещали ответ на новые санкции ЕС
Спорт
Фанаты «Зенита» поддержат болельщиков «ЦСКА» и уйдут с матча
Политика
Лавров пообещал ответные меры в случае новых санкций со стороны США
Мир
В США выявили второй случай заболевания из-за штамма «Омикрон»
Мир
Кулеба пригрозил России «гробами солдат» в случае войны с Украиной
Мир
Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США
Общество
Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос на английском

Шесть скверов благоустроят в Уссурийске в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске (Приморский край) в 2022 году планируют благоустроить шесть скверов. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на закупочную документацию.

На реконструкцию общественных пространств предусмотрено более 29 млн рублей. На каждом из объектов заменят брусчатку и бордюры, выполнят асфальтирование и озеленение, смонтируют системы водоотведения и освещения, а также установят малые архитектурные формы.

Наиболее масштабные работы пройдут в сквере около дома № 166 по улице Пушкина. Там демонтируют фонтан и мостики, центр сквера займет композиция из цветов и камней. Также на площадке появится новая скульптура в виде путешественника на чемодане. Дополнит дизайн яркая монументальная живопись.

Выполнить реконструкцию планируется в период с 1 апреля по 2 августа 2022 года. Сейчас власти ищут подрядчиков на работы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021