Шесть скверов благоустроят в Уссурийске в 2022 году

В Уссурийске (Приморский край) в 2022 году планируют благоустроить шесть скверов. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на закупочную документацию.

На реконструкцию общественных пространств предусмотрено более 29 млн рублей. На каждом из объектов заменят брусчатку и бордюры, выполнят асфальтирование и озеленение, смонтируют системы водоотведения и освещения, а также установят малые архитектурные формы.

Наиболее масштабные работы пройдут в сквере около дома № 166 по улице Пушкина. Там демонтируют фонтан и мостики, центр сквера займет композиция из цветов и камней. Также на площадке появится новая скульптура в виде путешественника на чемодане. Дополнит дизайн яркая монументальная живопись.

Выполнить реконструкцию планируется в период с 1 апреля по 2 августа 2022 года. Сейчас власти ищут подрядчиков на работы.