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Власти Севастополя выделят 30 млн рублей на ремонт парома

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В Севастополе планируют отремонтировать пассажирский паром «Адмирал Истомин». На эти цели правительство города выделит 32,9 млн рублей, соответствующее решение принято на заседании 2 декабря.

Как сообщает ИА SevastopolMedia, в городе действуют всего два парома – «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев». Последний сейчас занимается перевозкой пассажиров через Севастопольскую бухту.

«Адмирал Истомин» находится на ремонте уже некоторое время. После завершения работ и выхода на линию на ремонт планируют отправить паром «Адмирал Лазарев». Таким образом к курортному сезону должны быть готовы оба судна.

В середине ноября сообщалось, что в Севастополе восстановят памятник флотоводцу, мореплавателю, командующему Черноморским флотом Михаилу Лазареву.

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