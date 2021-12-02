Подозреваемого в незаконной охоте на медведя задержали в Красноярском крае

В Курагинском районе Красноярского края по подозрению в незаконной охоте на медведя задержали местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В одном из жилых домов внимание полицейских привлекла медвежья шкура, висевшая на стене. Как выяснилось, разрешения на отстрел у 37-летнего местного жителя не было.

По словам нарушителя, он застрелил животное ради шкуры, которую затем планировал продать. Ущерб оценили в 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ноябре этого года в Иркутской области четверо браконьеров застрелили медведицу с тремя медвежатами. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный объектам животного мира, в 240 тыс. рублей.