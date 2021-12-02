Новый сезон рыбатлона в Рязани начнется в январе

После крещенских праздников в Рязани стартует новый сезон рыбатлона. На 2022 год запланировано семь соревнований, сочетающих в себе рыбалку и бег летом, зимнюю рыбалку и лыжный спорт зимой. Никаких взносов за участие не будет, к участию приглашаются абсолютно все желающие.

Командный чемпионат по зимнему рыбатлону намечен на 29 января. В команде по правилам два человека — рыбак и лыжник. На февраль намечено проведение и традиционного Кубка «Окской Жемчужины», который проводится на озере Жидень, передает РИА «7 новостей».

В этом году рыбатлон был включен в число 200 лучших спортивных проектов России конкурса от Министерства спорта «Ты в игре». Он стал единственным проектом в этом списке на рыболовную тематику. Кроме того, помимо отдельного женского награждения появилось отдельное детское награждение. На победу в нем претендовали маленькие рыбатлонисты до 12 лет.