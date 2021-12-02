Участок автодороги Солнечный–Ола отремонтируют в Магаданской области

В Магаданской области планируют отремонтировать восьмикилометровый участок автодороги Солнечный–Ола. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на «РосТендер».

Аукцион по поиску подрядчика разместило управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса. Исполнитель должен будет выполнить проектно-изыскательные работы, разработать необходимую документацию и провести реконструкцию.

Работы запланированы на участке с 0-го по 8-й км. Они пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Магаданской области».

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 1,4 млрд рублей. Его должны определить до конца года.