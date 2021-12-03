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На днях стало известно, что на следующем конгрессе Международного союза конькобежцев гарантированно рассмотрят инициативу Норвежской ассоциации конькобежного спорта об увеличении возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях в одиночном фигурном катании до 17 лет и до 16 — в парном катании и танцах на льду. В России подобная идея не снискала поддержки, а Федерация фигурного катания нашей страны и вовсе открыто заявила, что будет голосовать против. Мое мнение, как специалиста, не столь однозначно.

Да, пока рано говорить о поднятии возрастного ценза как о свершившемся событии. И вообще не факт, что решение примут и возраст сразу поднимут до 17 лет. Есть регламент, требования. Лично я не очень сильно верю, что такие изменения действительно обретут жизнь. А если за них все-таки проголосуют, то вряд ли что-то существенно изменится. Хорошо, мы не увидим девочек на взрослом уровне в 15 лет. Но мы же увидим их в 17. В этом нет ничего страшного — тренеры и спортсмены быстро к этому адаптируются.

Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Иначе как мы представляем себе спорт среди взрослых (а именно так называют высшую ступень в ISU) — как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально. Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?

У нас есть примеры Лизы Туктамышевой и Каролины Костнер. Это девушки, которые радовали нас на протяжении многих лет. Я не говорю про мужчин, того же Юдзуру Ханю – двукратного олимпийского чемпиона. Чех Михал Брезина готовится к четвертой Олимпиаде. И кто скажет, что это не здорово? Я бы с этим человеком как минимум поспорил. Мне кажется, 99% людей считают долголетие в спорте положительным явлением. Большой спорт не должен заканчиваться в 18 лет — нам же интересно смотреть за долгой карьерой спортсменов.

Поправки в правила как раз об этом. Никто не следил бы за биатлоном, если бы Бьорндаллен выступил два сезона и сказал, что устал. Это неинтересно. Нам было интересно наблюдать за тем, как он выигрывал медали на нескольких Олимпиадах, как порой проваливался. Это была история про взлеты и падения. Поэтому я горячо поддерживаю инициативу норвежцев в фигурном катании.

Отдельно поясню еще один момент. Я не считаю подобные нововведения борьбой с доминацией России. На мой взгляд, это не так. У нас ведь есть та же Туктамышева. Ей скоро исполнится 25 лет. И разве она неконкурентоспособна на мировом уровне? Очень даже. Много в мире фигуристок, которые ее могут обойти? Среди иностранных? Единицы! И то — в удачный для них день. Поэтому говорить о том, что если повысится возрастной ценз, мы сразу растеряем все свои наработанные позиции — глупо. Такого не будет.

С одной стороны, можно этого опасаться. Но с другой, если хорошо подумать, так у нас же сильные спортсмены, хорошие фигуристы. Чего мы боимся? Фигурное катание в России — один из самых сильных видов спорта и с этим глупо спорить. Насколько я понял, инициаторы из Норвегии хотят видеть лучших спортсменов в спорте как можно дольше, и чтобы было меньше травм. Особенно у подростков. Разве это плохо? Те, кто называет инициативу поднять возрастной ценз борьбой с Россией, просто недооценивают наш спорт.

Технический прогресс этими правками также не остановить. Мы сегодня много говорим про Лизу, и, наверное, я снова приведу в пример именно ученицу Алексея Николаевича Мишина. Она выучила четверной, хоть и не вставляет его пока в программу, не показывает на соревнованиях. Но вот аксель в три с половиной оборота она исполняет уверенно. И он выглядит даже лучше, чем пару лет назад. Как минимум, стал стабильнее. Поэтому я вижу у Лизы даже прогресс по технике с годами.

Значит, это вопрос желания и мастерства, разве не так? Что останавливает других девушек? Почему мы вообще считаем, что 25 лет – это старушка? Или старичок? Лиза Туктамышева — не старушка, а девушка в самом расцвете сил. Она самая опытная сейчас в женском одиночном. И разве это нормально? Спортсмен закаляется и становится настоящим спортсменом только тогда, когда преодолевает проблемы. Конечно, легко, когда все гладко, когда нет сложностей и ты в 15 лет берешь все титулы. Но только прошедший долгий тернистый путь может назвать себя профессиональным атлетом.

Автор — заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион – 1994, бронзовый призер чемпионата мира – 1993, чемпион (1997), серебряный и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы, а ныне тренер по фигурному катанию.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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