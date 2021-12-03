Составлен топ-10 Telegram-каналов российских политиков

АНО «Центр развития политического капитала» составила рейтинг Telegram-каналов российских политиков. Как отмечает «Лента.ру», список составлялся на основании развернутого анализа данных «Медиалогии» и TGStat, а источники оценивались с точки зрения влиятельности, интереса аудитории и общего охвата.

Анализ проводился с 25 ноября 2020 года по 25 ноября 2021-го. В рамках исследования оценивались контент и объективные метрики более 100 персональных Telegram-каналов российских политиков.

В десятку лучших вошли Telegram-каналы руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева, его заместителя Сарданы Авксентьевой, депутатов Госдумы Михаила Делягина и Марии Бутиной, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина.

В тройку лидеров попали каналы главы Чечни Рамзана Кадырова и официального представителя МИД России Марии Захаровой. Возглавил рейтинг Telegram председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что близки к попаданию в список также были каналы мэра Москвы Сергея Собянина, председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

«Telegram за последние два года стал одной из самых влиятельных социальных платформ среди политически и граждански активной части населения. На фоне роста популярности мессенджера среди широкой аудитории очевидно, что Telegram становится одним из самых эффективных политических инструментов в России», — прокомментировал рейтинг эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба.

Успехи каналов, попавших в топ-10, он объяснил тем, что их авторы понимают политическую ценность платформы и сделали ее приоритетом в своих коммуникациях.

До этого Центр содействия законотворчеству провел исследование, по результатам которого в 2021 году Россия заняла первое место в международном рейтинге открытости парламентов. Наиболее высокие баллы среди всех рассмотренных нижних палат парламентов Госдуме удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал Володина, собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ».