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В МИЦ «Известия» расскажут о форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0

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6 декабря в 13:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Международного форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0.

В форуме примут участие лауреаты Нобелевской премии, премии Вольфа, Филдсовской премии и других престижных научных наград. Спикерами также выступят футурологи, представители власти и инновационного бизнеса, топ-менеджеры российских и международных корпораций. Ведущие ученые с мировым именем рассмотрят научные открытия и тренды, которые сегодня становятся основой для будущего технологического развития рынков, отраслей и различных сфер нашей жизни. Форум состоится 7 декабря в гибридном формате — офлайн в Инновационном центре «Сколково» и онлайн на сайте openinnovations.ru.

Спикеры:

  • Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ);
  • Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы;
  • Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures (Группа ВЭБ.РФ);
  • Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира (2007), председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата, заслуженный профессор Института конвергенции науки и технологии Национального университета Инчхон (Республика Корея);
  • Роджер Мартин, заслуженный профессор Школы менеджмента Ротмана Торонтского университета (Канада);
  • Мартин Ривз, управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group, директор Института Брюса Хендерсона (США).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо прислать на почту ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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