Более 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса

Более 600 нарушений обнаружено при проверках на шахтах Кузбасса

2021-12-02 15:24:30

2021-12-02 15:24:30

2021-12-02 15:24:30

2021-12-02 15:24:30

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