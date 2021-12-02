Путин назвал аварию на Листвяжной общей болью для Кузбасса и всей России

Путин назвал аварию на Листвяжной общей болью для Кузбасса и всей России

2021-12-02 15:17:25

2021-12-02 15:17:25

2021-12-02 15:17:25

2021-12-02 15:17:25

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