Умер заслуженный профессор МГУ Владимир Горохов

В Москве скончался доктор филологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета Владимир Горохов. Об этом сообщает в четверг, 2 декабря, РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне тело профессора в квартире на западе столицы обнаружила племянница.

В настоящее время устанавливается причина смерти Горохова.

Владимир Горохов родился 1 июня 1933 года в Улан-Баторе. В 1956-м он окончил факультет журналистики МГУ. Горохов проработал в вузе с 1966 года, в 1994-м он стал заведующим кафедрой рекламы и связей с общественностью на факультете журналистики.