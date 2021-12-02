ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию «Ростех»), АО «Компания «Сухой» и Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ») объединены в одну компанию. Об этом сообщается на сайте ОАК в четверг, 2 декабря.

Отмечается, что ОАК продолжает «централизацию управления входящих в корпорацию предприятий и упрощение своей корпоративной структуры».

Объединение компании одобрили на прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК.

«Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему «Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», — говорится в сообщении.

Текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) «МиГа» передали «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» — ПАО «ОАК».

«Предстоящее объединение — важнейшее событие для авиационной отрасли. Проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения – структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса «Ростеха» и всей отрасли», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, добавив, что таким образом закладывается «основа будущего самолетостроения России».

Указывается, что сокращение управленческих уровней и упрощение корпоративной структуры ОАК позволит исключить дублирующие административные функции, сократить общехозяйственные затраты. Планируется развитие общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок , чтобы эффективнее реализовывать самолетостроительные программы. Это должно обеспечить повышение финансовой устойчивости и инвестпривлекательности ОАК.

«Сухой» и «МиГ» уже имеют опыт совместной работы «в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности страны», подчеркнули в ОАК.

«Сухой» — производитель всемирно известных самолетов марки «Су». По результатам 2020 года компания получила выручку 140 млрд. рублей, что на 46% выше уровня 2019 года и чистую прибыль в размере 5,6 млрд. рублей — на 26% выше уровня 2019-го.



РСК «МиГ» — производитель самолетов «МиГ», в 2020 году его выручка составила 70 млрд. рублей, превысив уровень 2019 года на 19%.

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