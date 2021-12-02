В мире — 281 млн международных мигрантов, говорится в докладе ООН. Беженцами являются почти 4% населения земного шара. За 50 лет число мигрантов выросло почти в 3,5 раза. При этом пандемия замедлила рост числа беженцев, передает телеканал «Известия». Если бы не коронавирус, мигрантов в мире было бы на 2 млн больше.

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