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Опубликовано видео с показаниями задержанных агентов спецслужб Украины

ФСБ опубликовала видео с показаниями задержанных агентов спецслужб Украины
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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в четверг, 2 декабря, опубликовал кадры с показаниями задержанных агентов спецслужб Украины. Ими оказались отец и сын, а также еще один мужчина, который планировал совершить теракт.

О том, что ФСБ задержала троих агентов спецслужб Украины, стало известно ранее в этот день. В частности, задержаны Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения.

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В ходе допроса выяснилось, что оба украинца прибыли в Россию для того, чтобы собрать информацию о стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и объектах транспортной инфраструктуры. Они также фотографировали и снимали на видео эти объекты, о чем рассказал Игорь Коваль.

Кроме того, силовики задержали агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, который планировал на территории России совершить террористический акт. Речь идет о жителе Киевской области Цилыке Александре 1998 года рождения.

Он рассказал, что в мае текущего года был завербован сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины подполковником Максимом Кириловцом 1988 года рождения. По словам задержанного, Кириловец обучал Цилыка работе со спецсвязью и специальной документацией.

В октябре 2021-го Цилык пересек границу РФ, на территории страны он выбрал место совершения теракта, где, сделав схрон (тайник), установил два самодельных устройства.

Вместе с тем на опубликованных ЦОС кадрах можно заметить арсенал оружия, патроны, а также средства индивидуальной защиты, которые были изъяты у задержанных. Силовики уже направили обнаруженные предметы на экспертизу.

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