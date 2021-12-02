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Могилы монахов XVII века нашли в Арзамасе

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В Арзамасе Нижегородской области археологи нашли погребения двух монахов, которые датируются XVII веком. Специалисты планируют провести реконструкцию их обликов.

Как сообщает Межрегиональный центр археологических исследований, погребения обнаружили на пересечении улиц Карла Маркса и Ступина. Могилы находились возле разрушенного в 1929 году храма в честь Нерукотворного образа Спаса.

На то, что это погребения именно монахов, указывают особенности погребального обряда: под головами похороненных людей кирпичи, которые символизируют каменные подушки.

По данным специалистов, в XVI–XVII веках каменные подушки при захоронениях уже почти не использовались, единичные находки были обнаружены в Суздале и Москве. Таким образом, найденные в Арзамасе могилы являются уникальным событием для этого периода, пишет ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что на территории кремля в Нижнем Новгороде восстанавливают храм преподобного Симеона Столпника, который был разобран в 1928 году.

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