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Школьник выстрелил в голову сверстника на Алтае

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Ученик 10 класса выстрелил из пневматического пистолета в голову другому школьнику в Алтайском крае. Об этом сообщила в четверг, 2 декабря, пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Стрельба произошла около школы в селе Алтайское накануне утром. Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В СУ СКР уточнили, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее, в октябре, 18-летний житель Махачкалы нанес ножевое ранение в область брюшной полости молодому человеку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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