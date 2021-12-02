Захарова заявила о сосредоточении ВСУ в районе Донбасса

Число украинских военных в зоне конфликта в Донбассе увеличилось. ВСУ стали вести наступательные действия в ноябре, передает телеканал «Известия».

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины уже достигает 125 тыс. человек. А это, если кто не знает, половина всего состава вооруженных сил Украины. В последнее время из западных столиц стали звучать заявления о готовности командировать, как они изволили выразиться, на Украину и воинские контингенты. В Лондоне сообщили о намерении отправить туда 600 британских военнослужащих. Оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, мягко говоря, не решен внутренний конфликт, Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступления против мирных жителей Украины», — прокомментировала ситуацию официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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