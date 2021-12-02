Второй борт с эвакуированными из Афганистана приземлился под Москвой

Второй борт с эвакуированными из Афганистана приземлился под Москвой

2021-12-02 05:59:02

2021-12-02 05:59:02

2021-12-02 05:59:02

2021-12-02 05:59:02

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