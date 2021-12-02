Стали известны подробности смерти школьника в Люберцах

Предварительной причиной смерти ученика 11-го класса в Люберцах во время итогового сочинения назвали отрыв тромба. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Следственный комитет РФ устанавливает сейчас подробности произошедшего.

О смерти 11-классника во время экзамена в подмосковных Люберцах стало известно 1 декабря. Он вместе с одноклассниками писал в классе итоговое сочинение, как вдруг упал на пол. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как учительница сразу подбежала к школьнику, а затем бросилась за помощью.

Трагедия произошла в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов.