Школу в Евпатории достроят к концу 2024 года

Школу на 480 мест в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории достроят до конца 2024 года за 808 млн рублей. Информация о выборе подрядчика опубликована на портале правительства Крыма.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Паритет» единственным подрядчиком по государственному контракту», — говорится в тексте распоряжения главы Крыма.

Как напоминает Крыминформ, начавшиеся в 2017 году строительные работы остановили из-за непродуманности проекта.