Прямой эфир
Политика
Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ» для продвижения на восток
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений в отношении РФ
Общество
Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Мир
Санкции ЕС в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа»
Экономика
Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года
Мир
Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике
Общество
Улицу в родном для Градского Копейске назвали в его честь
Мир
Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Канаде
Мир
Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
Авто
Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%

Три смертельных ДТП произошло на дорогах Тюменской области за день

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Тюменской области 1 декабря зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Утром на 203-м км автодороги Тюмень–Омск автомобиль Infinity выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб. Известно, что рядом с ним находился его сын. Его госпитализировали, пишет портал «Наш город».

В Тюмени на улице Ямской автомобиль Volkswagen Tiguan насмерть сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 41-летнего мужчину. Как сообщили Megatyumen.ru в Госавтоинспекции, пешеход бежал через проезжую часть со стороны стройки. За рулем машины находилась 50-летняя женщина.

Во второй половине ДТП произошло на 269-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Грузовик Kia Bongo столкнулся с «КамАЗом», который от удара выбросило на встречную полосу. В результате погиб пассажир Kia.

В ГУ МЧС России по Тюменской области предупреждают, что 2 декабря на дорогах возможно образование гололеда. Водителям рекомендуют быть осторожнее.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021