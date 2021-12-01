Три смертельных ДТП произошло на дорогах Тюменской области за день
На территории Тюменской области 1 декабря зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди. Об этом сообщает региональное ГИБДД.
Утром на 203-м км автодороги Тюмень–Омск автомобиль Infinity выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб. Известно, что рядом с ним находился его сын. Его госпитализировали, пишет портал «Наш город».
В Тюмени на улице Ямской автомобиль Volkswagen Tiguan насмерть сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 41-летнего мужчину. Как сообщили Megatyumen.ru в Госавтоинспекции, пешеход бежал через проезжую часть со стороны стройки. За рулем машины находилась 50-летняя женщина.
Во второй половине ДТП произошло на 269-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Грузовик Kia Bongo столкнулся с «КамАЗом», который от удара выбросило на встречную полосу. В результате погиб пассажир Kia.
В ГУ МЧС России по Тюменской области предупреждают, что 2 декабря на дорогах возможно образование гололеда. Водителям рекомендуют быть осторожнее.