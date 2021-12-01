В Подмосковье отправили на переработку свыше 3,4 тыс. куб. м шин
В Московской области в рамках экологической акции «Сдай старые шины на переработку!» вывезли свыше 3,4 тыс. куб. м шин. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.
«В период с 1 октября по 1 декабря всего вывезено 3 тыс. 426,8 куб. м автомобильных шин», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», для участия в акции нужно было сделать фото с шинами на любом пункте приема покрышек из адресного перечня на сайте мегабак.рф и разместить фотографию в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Ненужные покрышки можно было сдать в пунктах переработчиков «Орис Пром», «Чеховский регенеративный завод» и «Дмитровский завод РТИ».
В апреле жители региона за неделю сдали на переработку более 6,5 тыс. покрышек.