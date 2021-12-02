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В ноябре инфляция в зоне евро достигла 4,9% в годовом исчислении. Это рекордный уровень за всё время после введения единой европейской валюты. Основной вклад внесли цены на энергоносители, в частности, на газ. Хранилища Европы заполнены в среднем на 70%, что вызывает постоянный дефицит для потребителя, это обстоятельство удерживает стоимость голубого топлива на стабильно высоком уровне. Зима в этом сезоне прогнозируется холодной, поэтому инфляционное давление со стороны энергоносителей в ближайшее время будет сохраняться.

Также базовая инфляция, в частности, в сфере услуг повысилась с 2,1% до 2,7%, а на промышленные товары — с 2% до 2,4%. С этой стороны свой вклад в рост цен вносят сбои в цепочках поставок, производителям приходится переносить издержки на потребителя. Ситуацию усугубляют периодические жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, потребители вынуждены закупать продукцию впрок, что подталкивает цены в продовольственном сегменте и создает повышенные инфляционные ожидания. Это немаловажный фактор, так как он влияет на поведение рядового потребителя. Если вы ожидаете повышения цен, то пойдете покупать сейчас, а не станете откладывать на потом, увеличивая тем самым спрос и подталкивая цены вверх.

Новый штамм вируса «Омикрон» также не добавляет оптимизма. Пока ВОЗ ведет изучение потенциальной опасности, на это может уйти минимум две недели с момента экстренного заседания Организации (оно состоялось 26 ноября). За это время некоторые страны еврозоны могут реагировать на упреждение и вводить ограничения на передвижения населения и закрывать границы.

Несомненно — инфляция снова снизится в течение следующего года. Ближе к весне, с приходом тепла, цены на газ сократятся. А проблемы с цепочками поставок показывают улучшение уже сейчас, очереди контейнеровозов в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич — «ворот» для азиатского импорта в США — начали уменьшаться. Восстановление по миру неравномерное, но при текущей динамике ситуация разрешится к лету 2022 года. Улучшается положение дел на рынке труда, хотя показатель еще не достиг допандемийного уровня, продолжающийся рост ВВП в 2,2% за третий квартал в еврозоне также внушает оптимизм.

Развитие ситуации также будет зависеть от настроя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Его глава Кристин Лагард заявила, что видит инфляцию временным явлением, повторяя за своим американским коллегой Джеромом Пауэллом, главой Федеральной резервной системы. Но уже 30 ноября риторика Пауэлла поменялась. Он заявил, что рассмотрит ускорение сворачивания программы стимулирования, что может привести к более раннему подъему ключевой ставки в США. А это уже может повлиять и на будущее решение главы ЕЦБ по монетарной политике.

На мой взгляд, снижение инфляционного давления начнется в конце 1 квартала следующего года, когда Европейский центральный банк приступит к сокращению своей программы стимулирования (PEPP) и появятся первые признаки снижения стоимости цен на газ. Конечно, новые ограничительные меры против вируса, неопределенность в отношении «Омикрона» добавляют риски и могут, в случае реализации, сдвинуть прогноз на последующие периоды.

Россия в данном случае больше выигрывает от ситуации за счет острой потребности европейцев в газе. Это позволит получить дополнительный доход в бюджет, но удорожание ликвидности (сейчас ставка в Европе 0%, в США 0–0,25%) заставит инвесторов внимательнее относиться к фундаментальным факторам, а также проявлять больше осторожности при размещении средств в рисковых активах. Одной из привлекательных стратегий для международных инвесторов в России станут дополнительные покупки ОФЗ — когда ЦБ перейдет к политике смягчения ставок.

За неделю с 23 по 29 ноября 2021 года инфляция в России выросла на 0,46%, показали данные Росстата. Это в два раза быстрее, чем за предшествующую неделю (0,2%). Таким образом, с начала года инфляция выросла на 7,51%. Причинами стали резкий предновогодний рост цен на поездки в Турцию (на 55% за неделю, а также подорожание ряда товаров: куриных яиц — на 1,11% за неделю, пшеничной муки — на 1,11%, телевизоров — почти на 1%, хлеба — примерно на 0,57%, сосисок и сарделек — на 0,51%.

С фундаментальной точки зрения сохраняются шансы на небольшое (на 25 б.п.) повышение ключевой ставки ЦБ в декабре. Однако остается вероятность того, что регулятор может перестраховаться и повысить ставку на 75 б.п., чтобы купировать потенциальный рост инфляции. Дальше ЦБ возьмет паузу для наблюдения за ситуацией.

Автор — персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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